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Путин призвал украинских военных сложить оружие

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин призвал украинских военных сложить оружие
Фото: president.gov.ua

Украинские военные должны сложить оружие и не выполнять преступные приказы киевского режима. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, не для того предки нынешних военнослужащих сражались с нацистскими захватчиками из Германии во время Великой Отечественной войны, чтобы их дети и внуки исполняли приказы захвативших власть неонацистов. Это «антинародная хунта», которая грабит Украину и издевается над народом.

— Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям, — сообщил президент в своем обращении к россиянам и украинцам на телеканале «Россия 24».

До этого Путин сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. В планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.

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