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В аэропортах Москвы задержали и отменили 180 рейсов

Виктория Сикерина

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В аэропортах Москвы задержали и отменили 180 рейсов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

По данным на 9:00 утра четверга, в столичных аэропортах задержали и отменили 180 рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Больше всего самолетов отменили в Домодедове. Их число составило 75. Вылет из авиагавани еще восьми воздушных судов перенесли на более позднее время.

В аэропорту Шереметьево 16 самолетов вылетят с задержкой в расписании. Еще 50 авиарейсов отменены.

Во Внукове 14 рейсов отменили, а 17 — задержали.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

Также 24 февраля на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в том регионе

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