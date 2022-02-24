Минобороны РФ: Средства ПВО Вооруженных сил Украины подавлены

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

В ведомстве сообщили, что украинские вооруженные силы «были выведены из строя».

В министерстве добавили, что пограничные службы Украины не оказывают сопротивления, передает RT.

При этом в Минобороны заявили, что гражданскому населению Украины в настоящее время ничего не угрожает. Кроме того, российские вооруженные силы не будут наносить никаких ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.