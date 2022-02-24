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В ЛНР сообщили о взятии под контроль города Счастье и поселка Станица Луганская

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР сообщили о взятии под контроль города Счастье и поселка Станица Луганская
Фото: glava-lnr.info

Полностью под контроль вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) перешли город Счастье и поселок Станица Луганская. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

— Счастье и Станица Луганская — под контролем ЛНР, — написал он в своем Telegram-канале.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

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