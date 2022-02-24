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Торгово-офисный комплекс появится на месте недостроя в районе Печатники

Виктория Сикерина

Город
Торгово-офисный комплекс появится на месте недостроя в районе Печатники
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Полбина Карта всех событий

Строители планируют возвести торгово-деловой центр в столичном районе Печатники на месте недостроенного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг, 24 февраля.

Уточняется, что комплекс построят на улице Полбина на участке общей площадью около 0,7 гектара.

— Принято решение внести изменения в правила землепользования и застройки Москвы и предоставить вышеуказанный земельный участок собственнику объекта незавершенного строительства в аренду сроком на три года для завершения строительства, — отметила председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Проектом предусмотрено размещение на объекте офисов, поликлиники, спорткомплекса и объектов торговли. Общая площадь центра составит около 25 тысяч «квадратов», говорится в сообщении.

21 февраля сообщалось, что на месте бывшей котельной в столичном районе Люблино возведут многофункциональный центр. Площадь участка составит 0,22 гектара. На его месте возведут объект с функциями бытового обслуживания, офисными и торговыми помещениями и медицинским центром.

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