«Своеобразный подарок»: Захарова отреагировала на включение в санкционный список ЕС

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на включение ее в санкционный список Евросоюза. По ее словам, такое решение Запада является «своеобразным подарком» ко Дню защитника Отечества.

Захарова добавила, что ранее ЕС уже намекал на возможность принятия таких мер. Представитель МИД также задалась вопросом, чего можно ждать от тех, кто «убивает мирных граждан миллионами».

— И что они хотят от меня, у которой оба деда прошли войну, воюя с фашизмом, и вся семья беззаветно предана России? <...> Мы много раз видели, как соглашательство с ложью приводило к катастрофам — поэтому молчать нас не заставят, — подытожила Захарова на своей странице в Telegram.

24 февраля Евросоюз ввел санкции в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР. Известно, что в список вошли почти 400 россиян. Отмечается, что персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

Так, в санкционный список вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и многие другие.