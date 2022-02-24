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Психолог объяснила, почему дети могут проявлять агрессию к животным и сверстникам

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог объяснила, почему дети могут проявлять агрессию к животным и сверстникам
Фото: pixabay.com

Проявление агрессии к животным или своим сверстникам в детском саду или в школе говорит о том, что ребенок подвергается физическому наказанию в семье. Такое мнение высказала психолог Наида Акаева.

— Если мы видим, что дети на улице, в детском саду или в школе проявляют агрессию по отношению к своим сверстникам, кошкам, собакам, то они точно переживают агрессию и злость в семье, — подчеркнула она в комментарии ФАН.

По словам эксперта, использование физических наказаний в семье по-разному сказывается на детской психике. Во многом, это зависит от типа нервной системы. У детей с врожденной сильной психикой может наблюдаться психопатия, которая выражается в проявлении насилия к животным и другим людям. У детей с более слабой нервной системой возникают неврозы и многочисленные страхи.

Детскую агрессию не следует подавлять, родителям нужно найти ей правильное применение. Подобную точку зрения высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» психолог и психоаналитик Владимир Крупин. По его словам, поведение ребенка во многом зависит от того, что происходит в семье.

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