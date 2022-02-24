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Загрутдинов оценил готовность нового комплекса больницы Склифосовского

Виктория Сикерина

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Загрутдинов оценил готовность нового комплекса больницы Склифосовского
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

Готовность стационарного комплекса скорой помощи на территории больницы имени Склифосовского оценивается на 52 процента. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты проводят черновую и чистую отделку надземной части объекта и устраивают навесной вентилируемый фасад.

— Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, — заявил руководитель ведомства.

Проектом строительства предусмотрено размещение в комплексе скорой помощи шести разнопрофильных операционных, в числе которых гибридная нейрохирургическая операционная с аппаратами МРТ и КТ.

При этом здание удобно зонируют для оптимизации путей передвижения пациентов. Кроме того, для родственников больных организуют комфортные зоны ожидания.

Загрутдинов сообщил, что строительство стационарного комплекса скорой помощи для ГКБ имени Боткина завершено наполовину. Площадь нового комплекса достигнет 16 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя пять функциональных этажей и два технических этажа.

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