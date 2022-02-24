ЦБ предписал брокерам приостановить короткие продажи

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Центробанк предписал брокерам на финансовых рынках остановить короткие продажи с 11:00 24 февраля. Продажи приостанавливаются до отмены предписания.

— В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке, — говорится на сайте учреждения.

До этого сообщалось, что курс евро к рублю вырос до 99,99. Это произошло в первые с 2014 года, гласят данные Московской биржи.

Она возобновила свою работу после приостановления торгов на всех рынках.

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром 24 февраля упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента. По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2787,11 пункта. К 07:30 он упал до уровня 2736,98. Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина.