Военный эксперт назвал главную цель объявленной Путиным спецоперации в Донбассе

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Военный эксперт и политолог Виктор Литовкин рассказал в беседе с «ВМ», что действия России следует расценивать как спецоперацию. По его словам, ни одна из сторон не объявляла войны.

Кроме того, Литовкион объяснил, в чем заключается смысл военной спецоперации.

— Идут удары по военным объектам и военной инфраструктуре Украины, чтобы она прекратила обстреливать Донецкие и Луганские области, мирных жителей, которые в них проживают, — отметил он.

Кроме того, российская армия перекрывает порты, вокзалы и аэродромы на Украине. Так она не сможет получить дополнительное вооружение из-за рубежа, заключил эксперт.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

В разговоре с «Вечерней Москвой» Литовкин заявил, что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине.