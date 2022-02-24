Вооруженный мужчина в маске ограбил кассира в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

В Москве, вооруженный мужчина в маске совершил разбойное нападение на кассира. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в четверг, 24 февраля.

По словам представителя ведомства, от грабителя пострадал один из столичных салонов, расположенный на Ленинградском шоссе.

Вечером 23 февраля неизвестный в маске, угрожая кассиру пистолетом, потребовал отдать наличность из кассы. Забрав деньги, мужчина скрылся. После этого администратор заведения обратился в полицию. Ущерб салона составил чуть более тысячи рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

15 февраля сообщалось о разбойном нападении на стоматологию в Подмосковье. Два злоумышленника забежали в клинику на улице Маштакова в Подольске и, угрожая сотрудникам пистолетами, украли сейф и кассовый аппарат с деньгами.