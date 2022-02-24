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«Паника и неразбериха»: жительница Украины рассказала о ситуации в стране из-за военного положения

Рафаэль Залян

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«Паника и неразбериха»: жительница Украины рассказала о ситуации в стране из-за военного положения
Фото: president.gov.ua

После объявления военного положения на Украине президентом Владимиром Зеленским в городах страны началась паника, магазины закрылись, происходят обстрелы и подрывы крупных стратегических объектов и инфраструктуры. Об этом «Вечерней Москве» рассказала жительница Херсонской области Валентина Кулик, которая готовится вместе с семьей к эвакуации.

По словам женщины, ситуация в области очень сложная, все въезды в населенные пункты перекрываются:

— Мы живем в Скадовске — это приморский городок. С самого утрата все магазины города и области начали закрываться, везде очереди за водой, нас всех предупредили, чтобы мы максимально запасались едой. Выехать из города в районный центр невозможно, так как дорога и мост перекрыты. В аэропорту Херсона произошел крупный пожар, горит инфраструктура и слышны выстрелы.

По словам женщины, ее попытка с семьей уехать в более безопасные районы города не увенчалась успехом:

— Наш район находится возле полигонов, оттуда тоже доносятся выстрелы, подвозят военную технику, а в наш морской порт заплыл огромный корабль без опознавательных знаков, никто не знает откуда он — из Турции, Одессы или вообще из Крыма. Бежать нам некуда, граница закрыта, внутри страны все города под замком. В региональном минэнерго предупредили, что скоро могут электричество отключить. Среди населения царит паника и неразбериха. Уехать из дома тоже страшно, потому что домушники пользуются ситуацией и врываются в дома, чтобы похитить ценности и технику.

Собеседница «ВМ» также уточнила, что школы и образовательные учреждения региона прекратили работу.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, сообщил о введении на территории страны военного положения.

По его словам, в стране задействован весь сектор безопасности и обороны. В связи с этим он призвал граждан не паниковать.

Украинский лидер добавил, что провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Зеленский уточнил, что США уже начали разрабатывать для Украины помощь на международном уровне.

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