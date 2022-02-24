ЛНР и ДНР при поддержке российских войск перешли в контрнаступление

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Народные милиции ЛНР и ДНР при огневой поддержке армии России начали контрнаступление на Украину. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировки республик смогли прорвать хорошо укрепленную с инженерной точки зрения оборону ВСУ. Войска ДНР продвинулись на три километра в сторону города Волноваха. Народная милиция ЛНР смогла пройти на 1,5 километра в сторону города Счастье, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В разговоре с «Вечерней Москвой» полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин заявил, что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся.