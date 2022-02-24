Экономисты прокомментировали ситуацию с курсом доллара

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев прокомментировал ситуацию с ростом курса доллара, который превысил отметку в 90 рублей.

Эксперт попросил подождать и не совершать покупки и продажи валюты в ближайшие дни.

Он призвал доверять официальным сообщениям относительно валюты и банковских операций, так как возможны различные фейки в средствах массовой информации, передает «360».

Разуваев предположил, что курс доллара после резкого роста все же вернется к своим прежним значениям. По его словам, это произойдет, когда закончится военная операция в Донбассе.

В свою очередь финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко заявил, что доллар не вернется к прежним значениям. Показатели выше ста рублей сохраняться надолго. Левченко также добавил, что в ближайшее время вырастут цены на многие виды продукции, передает НСН.

24 февраля курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов. На один доллар предлагают почти 90 рублей. Евро торгуется на отметке в 101 рубль. По данным на 8:58 за евро предлагают 100,83 рубля, а доллар можно приобрести за 89,41 рубля.

До этого экономист Евгений Надоршин рассказал, чего ждать после возобновления торгов на российской бирже. По словам эксперта, ситуация после открытия торгов на российской бирже будет «катастрофической».