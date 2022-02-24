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Андрей Бочкарев: 20 объектов полиции построено в Москве за 12 лет

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев: 20 объектов полиции построено в Москве за 12 лет
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С 2010 года в Москве ввели в эксплуатацию 20 объектов местного ГУ МВД России. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что вопрос безопасности горожан — один из самых приоритетных для московских властей.

— В рамках реализации программы «Безопасный город» наряду с возведением пожарных депо ведется также активная работа по строительству новых зданий правоохранительных органов, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что общая площадь правоохранительных объектов составляет свыше 190 тысяч «квадратов». Среди них три здания УВД, восемь районных отделов и два межмуниципальных отдела в Новой Москве.

К 2025 году в Москве появится 11 новых пожарных депо. Так, уже в следующем году планируется завершить строительство депо на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино и на Дмитровском шоссе, в районе Северный. Также на территории ТиНАО построят еще шесть депо. Уже в этом году там введут два депо, а остальные четыре возведут за следующие два года.

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