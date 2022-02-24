«Столько оружия я еще не видела»: жительница Брянска — о ситуации на российско-украинской границе

Фото: сайт Министерства обороны РФ

На Брянщине, которая граничит с Украиной, наблюдается большое скопление военной техники и проводятся учения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала жительница Брянской области, которая побывала вблизи российско-украинской границы Татьяна Иванова (данные человека изменены — прим. «ВМ»).

По словам женщины, вот уже около двух недель в регионе происходит нечто экстраординарное: к пограничным зонам подвозят военные машины с оружием и солдат-срочников:

— В основном техника расположена в рабочем поселке Климове, в Каменском Хуторе и Клинцах. Мы за учениями и передвижением техники наблюдаем уже несколько дней. Например, 22 февраля мы из пограничных районов возвращались в Брянск, и нас встретила целая колонна военных машин, раскинувшаяся где-то на расстоянии 200 километров. На протяжении всего пути мы то и дело наблюдали за их движением.

По словам девушки, первые танки и БТР появились в регионе в рамках учений:

— Все началось в первых числах февраля с обычных учений, но потом техники становилось все больше и больше, и раскочегарилось до более крупных масштабов. Преимущественно привозят танки и бронированные транспортно-боевые машины. С нашей стороны никаких выстрелов, хлопков или взрывов не слышно. Во всех населенных пунктах вблизи границы много солдат-срочников, они везде — в магазинах, на улицах, во дворах.

Во всех пограничных городах области организована военная радиосвязь, и на многих это наводит ужас:

— Везде слышны переговоры военных, и эта радиосвязь очень пугает местных. Одна девочка, когда услышала в первый раз приемы, даже подпрыгнула от страха.

Обстановка на российско-украинской границе спокойная, добавила собеседница «ВМ»:

— Когда были учения мы, конечно, слышали какие-то выстрелы, но знали, что это тренировка. В последние дни все тихо. Завтра мы снова будем вблизи границ, возможно, услышим или увидим больше. Как таковой паники и страха нет, но столько оружия я еще не видела.

Собеседница «ВМ» отметила, что, несмотря на скопление военной техники, в регионе все спокойно: магазины и госучреждения работают в штатном режиме.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В разговоре с «Вечерней Москвой» полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин заявил, что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся.