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Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, внес в Верховную раду страны законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом сообщается на сайте парламента Украины.

Также Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главами ФРГ, США, Евросоюза, Великобритании и Польши.

Украинский лидер в четверг, 24 февраля, сообщил о введении на территории страны военного положения. По его словам, в стране задействован весь сектор безопасности и обороны. В связи с этим он призвал граждан не разводить панику.

23 февраля Зеленский подписал указ о призыве резервистов в украинскую армию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. Он отметил, что действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру.

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