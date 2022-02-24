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Диетолог Гинзбург рассказал, как избавиться от лишних килограммов без голодовки

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Гинзбург рассказал, как избавиться от лишних килограммов без голодовки
Фото: depositphotos

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о правилах, которые помогут распрощаться с лишним весом без большой нагрузки на организм.

Он отметил, что не стоит гнаться за скоростью потери веса, похудение должно быть постепенным, тогда результат будет держаться дольше. При похудении человек должен хорошо себя чувствовать физически и эмоционально.

Для потери лишнего веса нужны двигательная активность для расхода энергии и позитивный настрой. При этом не стоит заниматься изнуряющими тренировками.

— Нет волшебных диет, которые будут работать мгновенно. Лучше соблюдать простые правила. Не есть продукты, которые ведут к полноте, — это сахар и жиры. А есть те, которые ведут к похудению, — грубый хлеб, крупы, овощи, зелень и ягоды, — отметил он в комментарии Nation News.

Ранее Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что злоупотребление вредными продуктами питания вроде газировки, сладостей и кондитерских изделий может вызвать острые и отсроченные последствия для здоровья.

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