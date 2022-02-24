Глава ДНР сообщил о приостановке эвакуации населения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Донецкой народной республике приостановили эвакуацию мирных жителей. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что граждан начали перевозить на территорию России на прошлой неделе на фоне обострения ситуации в Донбассе, передает телеканал «Россия 1».

По данным на утро 23 февраля, свыше 96 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Он уточнил, что эвакуированных разместили в 230 пунктах в 12 субъектах страны. Также более 500 человек обратились за медицинской помощью, 76 из них потребовалась госпитализация.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Предполагалось, что всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.