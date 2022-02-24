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Названы четыре знака зодиака, которым сложно найти мужа

Виктория Сикерина

Общество
Названы четыре знака зодиака, которым сложно найти мужа
Фото: Pexels

Астрологи убеждены, что знак зодиака способен не только рассказать о качествах характера и судьбе человека, но и предопределить его личную жизнь. Так, эксперты назвали четыре знака зодиакального круга, представительницам которых сложно выйти замуж.

Девушки-Тельцы обычно очень избирательно подходят к выбору спутника жизни. Однако в отношениях с такими людьми бывает непросто. Зачастую они страстные, вспыльчивые и моментами агрессивные.

Девы — педанты по жизни и в быту. Им нравится анализировать партнера и постоянно сомневаться в принятых решениях. Такие девушки поступают в любовном романе посредством ума, а не эмоций.

Воздушные и легкие Весы в отношениях показывают свой необычный нрав, который способен терпеть далеко не каждый мужчина. Часто таким женщинам уделяется слишком много внимания, которым они упиваются. Однако качественного и продолжительного романа от них ожидать не стоит.

Скрытные Стрельцы не сразу показывают свой характер. Сперва они могут быть спокойными, а после показать истинную сущность. Нередки с ними и вспышки агрессии, пишет портал WMJ.ru.

Астрологи сообщили, что уровень либидо зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек. Они рассказали, с представителями каких из них, страстные ночи не забудутся никогда.

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