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В Минобороны РФ сообщили, что СБУ готовит провокации в Донбассе

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны РФ сообщили, что СБУ готовит провокации в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокации в Донбассе, используя для этого методы «Белых касок». Об этом в четверг, 24 февраля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В городах Украины, по его словам, массово проводят постановочные видеосъемки. На кадрах видно якобы убитых российскими войсками мирных людей. После эти фейки распространяют в Telegram-каналах.

— Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканала, — рассказал он «Газете.ру».

Российские военные не наносят ударов по городам Украины и не подвергают опасности мирное население, отметил Конашенков.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. Он отметил, что действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о разрыве дипломатических отношений с Россией. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

Ситуация в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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