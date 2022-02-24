Депутат Госдумы Кирьянов призвал россиян не скупать валюту

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Россиянам нет смысла закупаться валютой, стоит дождаться восстановления курса. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов.

По его мнению, скупка валюты в настоящее время — это абсолютно ошибочный шаг, восстановление прежних значений курса рубля произойдет в ближайшее время.

— Минимальная финансовая грамотность позволяет видеть, что не надо сейчас это делать. Что значит скупка валют сейчас? Это сейчас потратить больше, не считая комиссий и так далее. Будет откат и восстановление курса, это вопросы не каких-то длинных интервальных периодов, — подчеркнул он в комментарии НСН.

В свою очередь руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что доллар превысит отметку в сто рублей, но такой курс будет держаться недолго. Скорее всего, это будет разовый подъем, после которого курс будет пытаться стабилизироваться вокруг 85–90 рублей за доллар и 95–100 за евро, сообщает Life.ru.

До этого экономист оценил вероятность дефицита наличных денег в России.