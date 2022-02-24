Депутат Госдумы Кирьянов призвал россиян не скупать валюту
Россиянам нет смысла закупаться валютой, стоит дождаться восстановления курса. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов.
По его мнению, скупка валюты в настоящее время — это абсолютно ошибочный шаг, восстановление прежних значений курса рубля произойдет в ближайшее время.
— Минимальная финансовая грамотность позволяет видеть, что не надо сейчас это делать. Что значит скупка валют сейчас? Это сейчас потратить больше, не считая комиссий и так далее. Будет откат и восстановление курса, это вопросы не каких-то длинных интервальных периодов, — подчеркнул он в комментарии НСН.
В свою очередь руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что доллар превысит отметку в сто рублей, но такой курс будет держаться недолго. Скорее всего, это будет разовый подъем, после которого курс будет пытаться стабилизироваться вокруг 85–90 рублей за доллар и 95–100 за евро, сообщает Life.ru.
До этого экономист оценил вероятность дефицита наличных денег в России.