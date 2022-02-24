Москвичка получила серьезные травмы при загадочных обстоятельствах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Воскресенское Карта всех событий

Скорая помощь доставила в больницу женщину, которая получила тяжелые травмы при невыясненных обстоятельствах. Об этом в четверг, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, медики забрали 40-летнюю пострадавшую из поселения Воскресенского. Врачи диагностировали у нее тяжелую сочетанную травму и закрытую травму живота. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение.

Сотрудники больницы сообщили о пациентке в полицию.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

До этого сообщалось, что днем 23 февраля на лестничной площадке в подъезде дома, расположенного на улице Барвихинской, мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 23-летней девушке, после чего вырвал из ее рук мобильный телефон и скрылся.