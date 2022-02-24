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Экстрасенс назвал три мужских имени, обладатели которых обречены на онкологию

Георгий Соланович

Общество
Экстрасенс назвал три мужских имени, обладатели которых обречены на онкологию
Фото: pixabay.com

Экстрасенс Артемий Никара считает, что появление у человека раковых клеток связано в том числе с именем человека. Он назвал три мужских имени, у обладателей которых онкологию выявляют чаще, чем у других.

По словам специалиста, наиболее подвержены неизлечимому недугу мужчины, которых зовут Тарас. В молодости они могут отличаться исключительным здоровьем, однако со времени, из-за стресса и пренебрежения собственным самочувствием, становятся подвержены онкологии.

— На втором месте — Ростислав. У этого имени очень слабая природная энергетика, что очень влияет на его хозяина. В плане здоровья — низкий иммунитет и развитие других болезней, а также онкологических заболеваний. Их могут унаследовать, а не приобрести, — продолжил Никара.

Последнее имя — Александр. Чаще всего у обладателей этого имени слабые бронхи и горло, а с возрастом ситуация становится еще хуже. Курение также неблагоприятно влияет на здоровье и может привести к раку легких, передает слова экстрасенса «Пятый канал».

23 февраля Никара назвал три женских имени, у обладательниц которых онкологию выявляют чаще, чем у других.

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