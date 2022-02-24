Почти пять миллионов рублей похитили из сейфов столичной компании

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Россия, Москва, улица Климашкина Карта всех событий

Крупную сумму денег похитили неизвестные из офиса компании в центре Москвы, проникнув в помещение через окна. Об этом в четверг, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел по улице Климашкина в Пресненском районе Москвы. Неизвестные проникли в офис компании, который располагался на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома, вскрыв оконную решетку и отжав стеклопакет. Там грабители взломали три сейфа и, забрав около 4 800 000 рублей наличными, скрылись.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что в полицию поступило заявление о краже из ювелирного салона, расположенного в центре Москвы. Неизвестный украл из салона на Смоленской площади золотую цепочку стоимостью 150 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

21 февраля стало известно, что неизвестный в Москве украл из квартиры украшения стоимостью более двух миллионов рублей. Преступление произошло на Кирпичной улице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».