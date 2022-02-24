Песков обозначил сроки проведения спецоперации в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Сроки спецоперации на Украине будут определяться президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 24 февраля.

— Я не могу давать вам какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей Российской Федерации. Единственный первый источник в этом случае — наши военные, наше оборонное ведомство, — сказал чиновник.

Еще одним фактором, влияющим на продолжительность операции, станет ее результативность, приводит слова Пескова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.