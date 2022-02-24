Песков обозначил сроки проведения спецоперации в Донбассе
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Сроки спецоперации на Украине будут определяться президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 24 февраля.
— Я не могу давать вам какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей Российской Федерации. Единственный первый источник в этом случае — наши военные, наше оборонное ведомство, — сказал чиновник.
Еще одним фактором, влияющим на продолжительность операции, станет ее результативность, приводит слова Пескова РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.