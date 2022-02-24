Названа самая уязвимая для санкций сфера экономики России

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Новые санкции, которые Запад намерен ввести в отношении России из-за военной спецоперации по помощи Донбассу, отразятся, в первую очередь, на финансовой сфере. Об этом рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политик НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

— Первый удар – по финансовой системе: чтобы наши банки не могли перекредитовываться, чтобы с проблемами сталкивались наши корпорации. Это уже отразилось на курсе рубля – российская валюта упала по отношению к доллару и евро, — отметил Суздальцев в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что стабилизация финансовой сферы после введенных ограничений будет зависеть от того, как долго будут продолжаться военные действия на Украине. По мнению эксперта, они будут непродолжительными, поэтому частично падение можно будет отыграть.

Суздальцев также добавил, что с начала санкционной политики в 2014 году у Запада осталось мало рычагов воздействия на Россию и в данной ситуации каких-то исключительных мер ждать не стоит.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, зачем Россия начала спецоперацию на Украине. Он отметил, что действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру.