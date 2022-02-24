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«Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в Молдавию до 4 марта

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в Молдавию до 4 марта
Фото: Instagram / aeroflot

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановит рейсы в Кишинев и обратно до 4 марта из-за закрытия воздушного пространства Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 24 февраля.

— Просим пассажиров отмененных рейсов SU1846/SU1847, SU1848/SU1849 Москва — Кишинев — Москва и SU2816/2817 Санкт-Петербург — Кишинев — Санкт-Петербург не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании. Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств либо возможность перебронирования билетов на последующие даты, — говорится в сообщении.

Информация о статусе рейсов будет публиковаться на сайте компании и в ее социальных сетях. Перевозчик находится в оперативном контакте с Росавиацией по вопросам возобновления рейсов в Кишинев, отмечается на сайте «Аэрофлота».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Вскоре полеты в пределах украинского воздушного пространства ограничили из-за возможных угроз гражданской авиации. Уточняется, что гражданские самолеты теперь не будут летать над Киевским, Днепрским, Одесским, Симферопольским районами.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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