Минобороны РФ: Российские удары уничтожили более 11 военных аэродромов Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские удары вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, были уничтожены 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1».

Сейчас в районе боевых действий сопротивление в основном в основном вооруженные отряды националистов, утверждает генерал-майор. При этом украинские военные от столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.

— Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим, — заявил Конашенков.

Он уточнил, что украинские военнослужащие, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, а потому необходимо «относиться к ним с уважением», передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.