Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны РФ: Российские удары уничтожили более 11 военных аэродромов Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны РФ: Российские удары уничтожили более 11 военных аэродромов Украины
Фото: Минобороны РФ

Российские удары вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, были уничтожены 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1».

Сейчас в районе боевых действий сопротивление в основном в основном вооруженные отряды националистов, утверждает генерал-майор. При этом украинские военные от столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.

— Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим, — заявил Конашенков.

Он уточнил, что украинские военнослужащие, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, а потому необходимо «относиться к ним с уважением», передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

Читайте также:
Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте