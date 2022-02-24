Минобороны РФ: Российские удары уничтожили более 11 военных аэродромов Украины
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Российские удары вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, были уничтожены 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1».
Сейчас в районе боевых действий сопротивление в основном в основном вооруженные отряды националистов, утверждает генерал-майор. При этом украинские военные от столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.
— Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим, — заявил Конашенков.
Он уточнил, что украинские военнослужащие, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, а потому необходимо «относиться к ним с уважением», передает РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.