Генсек НАТО объявил о решении привести в действие оборонный план

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Постпреды НАТО решили привести в действие оборонный план по размещению сил реагирования в странах альянса для защиты союзников. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

На заседании не обсуждался вопрос закрытия Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей, утверждает Столтенберг. Он также подчеркнул, что сил Альянса на территории украины нет, и введения их в будущем не планируется.

— Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО, — цитирует генсека РИА Новости.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.