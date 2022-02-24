Берлин опроверг возможность военного столкновения НАТО и России

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Военного противостояния России и НАТО из-за происходящего на Украине не будет. Об этом в четверг, 24 февраля, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По ее словам, Украина не является членом Североатлантического альянса, а потому военную поддержку страны НАТО оказывать ей не будут.

— Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть, — цитирует Штрак-Циммерман РИА Новости.

До этого стало известно, что Украина обратилась за экстренной помощью к Евросоюзу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.