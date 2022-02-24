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Финансист предсказал скорое возвращение курса рубля к прежней отметке

Ирина Игнатенко

Экономика
Финансист предсказал скорое возвращение курса рубля к прежней отметке
Фото: АГН Москва

Курс рубля еще может незначительно понизиться в ближайшие дни на фоне происходящих на Украине событий, однако говорить о долгосрочной тенденции не стоит. Такое заявление сделал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Я хочу сказать, что это ни в коем случае не долгосрочная тенденция. Если бы наша экономика была нестабильна и курс рубля был бы нестабилен по отношению к доллару, то такое серьезное информационное событие обусловило бы падение рубля намного больше, чем вот эти пять рублей, — отметил эксперт в комментарии Life.ru.

По словам эксперта, падение российской валюты вызвано освещением в средствах массовой информации событий на Украине.

Он отметил, что многие россияне стали снимать накопления и переводить их в более надежные активы, но это излишние меры.

Беляев добавил, что последствия негативных новостей со временем ослабевают, остро воспринимаясь лишь в первые дни, а затем все возвращается на предыдущие позиции.

Ранее сообщалось, что впервые за 19 лет установленный ЦБ официальный курс доллара не совпал со средневзвешенным.

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