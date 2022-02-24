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Песков озвучил условия переговоров Зеленского с Путиным

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Песков озвучил условия переговоров Зеленского с Путиным
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва не видит препятствий началу переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским президентов Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако это возможно только в том случае, если сама Украина готова к организации переговоров и диалогу об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.

— Если руководство Украины готово об этом говорить, — заявил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что Путин уже сформировал свое видение того, что Россия ожидает от Украины.

— Мы это сформулировали достаточно четко: это нейтральный статус, это отказ от систем вооружений... Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого стало известно, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, подобное решение Зеленского не было выбором Москвы. Однако это подтверждает продолжение «целенаправленной русофобской политики киевских властей».

В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

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