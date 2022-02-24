ФСБ обнародовала видео с обстрелянным Украиной судном из России

Фото: Telegram / РИА Новости

ФСБ показала видео с повреждениями на борту российского нефтегруза SGV-FLOT, который подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины.

Видео: Telegram / РИА Новости

На кадрах видны разрушения в верхней части кормы нефтегруза, который держится на плаву.

В пограничной службе по Краснодарскому краю сообщили, что два гражданских грузовых корабля подверглись ракетному удару со стороны вооруженных сил Украины. Уточняется, что выстрелы были совершены со стороны Мариуполя. В результате случившегося один из членов экипажа нефтегруза SGV-FLOT получил ранение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.