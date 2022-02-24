Reuters: Байден созвал Совет нацбезопасности из-за ситуации на Украине

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Президент США Джо Байден созвал встречу Совета национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщило агентство Reuters.

Такое решение американский лидер принял, поскольку, по его убеждению, «Россия продолжает крупномасштабное вторжение в соседнюю страну», передает Reuters слова представителя Белого дома.

Байден сообщил, что в четверг, 24 февраля, выступит с обращением к американцам, в котором будет говориться о дальнейших шагах в отношении РФ на фоне ее «агрессивных» действий против Украины. По словам президента США, он также встретится с лидерами стран G7.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он. Глава государства подчеркнул, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.