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Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме в оттепель

Георгий Соланович

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Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме в оттепель
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

До конца недели в Москве будет сохраняться переменчивая погода, что может привести к образованию гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

— Днем столбики термометров будут достигать отметки в плюс 2 градуса, а ночью опускаться до минус 9 градусов, — уточняется в сообщении.

В Telegram-канале добавили, что сотрудники городских служб постоянно следят за состоянием московских дорог и при необходимости проводят противогололедную обработку мостов, тоннелей и эстакад.

Также ведутся работы по ворошению и вывозу снега, а также по пропуску талых вод.

Текущий февраль в столице оказался непохожим на типичный зимний месяц. Такое мнение выразил метеоролог Александр Шувалов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Он отметил, что в последнее время среднесуточная температура в столице была положительной. Собеседник «ВМ» пояснил, что утром 24 февраля высота снежного покрова в городе составила 18 сантиметров. Еще 8 февраля эта величина была на 30 сантиметров больше, уточнил он.

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