Матвиенко раскритиковала противников спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Люди, выступающие против специальной операции по демилитаризации Украины, думают только о своих, сиюминутных проблемах, не обращая внимания на проблемы государственные. Так ответила на вопрос журналиста об общественном мнении спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, граждане России, в частности деятели культуры, забывают о том, что «в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет» РФ. Матвиенко считает, что нельзя позволить внешним факторам нарушить мирную жизнь граждан, а те, кто выступает против военной операции, «заблуждаются».

— Россия, как и любое другое государство, имеет право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность. В той обстановке, которая сложилась, по-другому, к сожалению, обеспечить безопасность России невозможно, — уточнила спикер СФ.

Более того, Матвиенко заявила, что сегодня сплочение российской нации необходимо как никогда.

— Мы все преодолеем, мы будем более эффективно развивать экономику, защищать людей, обеспечивать их социальное благополучие, но главное - чтобы был мир над головой и мирное небо. Именно сейчас делается все для того, чтобы в нашей стране было мирное небо, — передает ее слова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.