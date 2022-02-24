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Страны G7 решительно осудили «вторжение» России на Украину

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Страны G7 решительно осудили «вторжение» России на Украину
Фото: МИД РФ

Лидеры государств «Группы семи» (G7) заявили, что осуждают спецоперацию России по демилитаризации Украины. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, которое распространила пресс-служба кабмина Германии.

— Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину, — говорится в заявлении.

Участники переговоров также выразили «непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной», передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны.

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