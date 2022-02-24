Путин счел вынужденной мерой спецоперацию на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Специальная военная операция на Украине является вынужденной мерой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 24 февраля.

— Нам не оставили выбора. Все наши попытки были нулевыми, — сказал глава государства.

Кремль, заверил он, тщательно подготовился к операции и детально проанализировал риски. Против Москвы, вероятно, введут новые санкции, но она останется частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб данной системе, заключил Путин.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.