Шойгу потребовал от командиров относиться с уважением к военным из Украины

Фото: МИД РФ

Командирам армии России, по мнению главы Минобороны Сергея Шойгу, следует относиться с уважением к служащим армии Украины. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в четверг, 24 февраля.

— Военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, — сказал министр.

Украинским бойцам необходимо предоставить безопасные коридоры для выхода из районов проведения операции, если они сложат оружие, приводит слова Шойгу РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что даже после улучшения ситуации на Украине Россия будет ощущать экономические последствия конфликта. По его словам, о снижении цен после улучшения ситуации на Украине пока говорить не приходится: ситуация будет настолько долгоиграющей, что из нее невозможно будет выйти просто так. Наложенные санкции никто не снимет, они останутся на десятилетия, уверен Кульбака.