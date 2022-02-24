Москвич лишился телефона, дав позвонить по нему знакомому

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Россия, Москва, Кубанская улица Карта всех событий

Житель столицы обратился в полицию, после того как стал жертвой ограбления. Об этом в четверг, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По словам мужчины, он встретился со своим знакомым, вместе с которым они прошли во двор на улице Кубанская. Там знакомый попросил у него телефон, чтобы сделать звонок. Взяв гаджет, тот стал быстро удаляться от мужчины, который тщетно пытался его догнать.

Материальный ущерб потерпевшего составил 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого 39-летнего москвича. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину отпустили под обязательство о явке.

До этого стало известно, что полиция задержала юного вора-«серийника», который орудовал в столичном районе Люблино. Подозреваемый похитил у сотрудника торгово-ярмарочного комплекса мобильный телефон. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. После этого злоумышленник успел украсть еще один телефон у другого продавца. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. В отношении 18-летнего приезжего возбудили уголовное дело.