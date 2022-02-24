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Минобороны отчиталось об уничтожении двух Су-27 и четырех Bayraktar на Украине

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны отчиталось об уничтожении двух Су-27 и четырех Bayraktar на Украине
Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила в ходе операции на Украине два истребителя Су-27 и четыре беспилотника Bayraktar. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в четверг, 24 февраля.

— С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar ТБ-2 вооруженных сил Украины, — сказал военный.

Помимо этого, в результате ударов из строя вывели 83 наземных объекта военной инфраструктуры, приводит слова Конашенкова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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