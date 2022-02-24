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Путин обсудил с президентом Ирана Раиси операцию на Украине

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин обсудил с президентом Ирана Раиси операцию на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским лидером Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 24 февраля.

Российский лидер поделился с визави данными о ситуации на Украине в связи с проведением операции для защиты населения Донбасса. В связи с этим Раиси, как уточняется, выразил понимание озабоченностей Москвы из-за «дестабилизирующих» действий НАТО и США.

Стороны также обсудили усилия по сохранению СВПД по ядерной программе Ирана. Достижение договоренности по плану, по мнению Путина и Раиси, будет способствовать поддержанию региональной стабильности, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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