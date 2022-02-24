Байден анонсировал «разрушительные» санкции против России

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Президент США Джо Байден заявил, что страны G7 введут санкции против России из-за операции на Украине.

— Мы договорились двигаться вперед в отношении разрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы на стороне смелых людей Украины, — написал Байден в Twitter.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что разрыв дипломатических отношений с Россией со стороны Украины не изменит фактического положения дел. По словам эксперта, более серьезным событием будет отзыв из нашей страны послов стран Запада.

Это, как считает он, возможно в случае, если страны НАТО и ЕС признают Россию агрессором. Будущее Украины зависит от того, какую задачу перед собой поставило российское руководство, заключил Журавлев.