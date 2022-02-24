Эксперт рассказал, когда может наступить разрыв отношений между Россией и США

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Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко считает, что разрыв отношений между Россией и США возможен, если будут введены санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина.

Он объяснил это тем, что западные страны заинтересованы в сохранении Украины в качестве антироссийского проекта.

— Контакт Путина и Байдена безусловно, будет по той простой причине, что американцы сейчас заинтересованы в сохранении Украины как антироссийского проекта хоть в каком-то качестве, — поделился эксперт в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, он сказал, что персональные санкции США против Путина будут означать разрыв дипломатических отношений.

— Они заинтересованы в том, чтобы не произошло полного коллапса украинского государства, поэтому будут попытки сейчас найти некоего посредника, чтобы предложить России остановиться на некоем рубеже, — добавил он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.