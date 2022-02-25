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Украина заявила о потере контроля над островом Змеиный

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина заявила о потере контроля над островом Змеиный
Фото: president.gov.ua

В четверг, 24 февраля, стало известно о том, что Украина утратила контроль над островом Змеиный, который расположен в Черном море около границы с Румынией и относящийся к Одесской области. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

— По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен, — говорится в сообщении службы, опубликованном в Facebook.

Ведомство также добавило, что была утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, которые находятся на острове.

Ранее на Украине заявляли о том, что был потерян контроль над Геническим районом Херсонской области. Выезжающих, как утверждается, проверяют на принадлежность к армии Украины. Данные сведения получены по телефону от районной администрации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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