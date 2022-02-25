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Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Полина Долганова

В мире
Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах
Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу 25 февраля, сообщил, что звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.

— Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться, — сообщил Макрон.

Он уточнил, что также доложил Путину мнение французской стороны на сложившуюся ситуацию, однако «эффекта это не дало».

По словам Макрона, он планирует и дальше работать в направлении прекращения боевых действий, передает РИА Новости.

В четверг, 24 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили события на Украине в ходе телефонного разговора. Отмечается, что обмен мнениями произошел в «серьезной и откровенной» форме. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России дал исчерпывающие разъяснения по ситуации.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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