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Яндекс стал выдавать плашку о возможных фейках при запросах об Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Яндекс стал выдавать плашку о возможных фейках при запросах об Украине
Фото: Pexels

Российский поисковик Яндекс при попытке найти информацию в поисковой строке стал выдавать предупреждение о возможных фейках при любых запросах, связанных с Украиной.

Яндекс стал выдавать плашку о возможных фейках при запросах об Украине Фото: Yandex.ru

20 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране планируют создать специальный информационный центр, который будет бороться с «дезинформацией» с российской стороны относительно ситуации на Украине. Она добавила, что с начала февраля 2022 года Россия «40 раз распространила фейковую информацию».

При этом в МИД РФ недавно сообщили, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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