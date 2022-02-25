Яндекс стал выдавать плашку о возможных фейках при запросах об Украине

Российский поисковик Яндекс при попытке найти информацию в поисковой строке стал выдавать предупреждение о возможных фейках при любых запросах, связанных с Украиной.
Фото: Yandex.ru
20 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране планируют создать специальный информационный центр, который будет бороться с «дезинформацией» с российской стороны относительно ситуации на Украине. Она добавила, что с начала февраля 2022 года Россия «40 раз распространила фейковую информацию».
При этом в МИД РФ недавно сообщили, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.
23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.
24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.
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