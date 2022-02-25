Глава Минобороны Франции: Ни Европа, ни США не хотят воевать с Россией

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Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу, 25 февраля, заявил, что ни страны Европы, ни Соединенные Штаты не хотят воевать с Россией.

— Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению, — цитирует министра РИА Новости.

До этого французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Франция предоставит Украине военную технику. Также он подчеркнул, что страна ускорит размещение своих военных сил на территории Румынии.

В четверг, 24 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили события на Украине в ходе телефонного разговора. Отмечается, что обмен мнениями произошел в «серьезной и откровенной» форме.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.