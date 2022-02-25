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Подмосковные врачи смогли извлечь монету из пищевода ребенка без операции

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковные врачи смогли извлечь монету из пищевода ребенка без операции
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врачи без операции извлекли монету из пищевода ребенка в Пушкине, передает портал «Подмосковье сегодня».

Родители восьмилетней девочки обратились за помощью к медикам Московской областной больницы имени профессора Розанова, когда выяснилось, что девочка во время игры проглотила монетку номиналом в один рубль. При этом сообщается, что ребенок сообщил о проблеме через несколько часов.

Мультидисциплинарная бригада из шести специалистов приняла решение срочно провести вмешательство эндоскопическим путем. С помощью специального зажима медицинские специалисты смогли извлечь монету.

После процедуры девочка несколько дней провела под наблюдением врачей. В настоящее время она уже находится дома, ребенок полностью здоров.

Ранее сообщалось, что новую методику лечения болезни Паркинсона разработали в Петербурге. Пациентам устанавливают гастростому, с помощью которой все лекарственные препараты подают в тонкую кишку — непосредственно к месту всасывания. Таким образом, появляется возможность обеспечить постоянную нужную концентрацию препарата в крови.

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